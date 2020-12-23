Москва, , 15:43 — REGNUM Процесс проведения капитального ремонта в регионах России в настоящее время в значительной степени зарегулирован. В этом вопросе регионы обладают незначительным объёмом полномочий. В этой связи необходимо дать субъектам РФ право проводить торги по капремонту. С таким предложением к президенту РФ сегодня, 23 декабря, в ходе заседания Госсовета РФ обратился руководитель рабочей группы Госсовета РФ по строительству, президент Татарии Рустам Минниханов.

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«Считаем целесообразным вернуться к вопросу сокращения сроков и оптимизации конкурсных процедур по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах», — сказал глава республики.

«Поэтому просил бы вас, Владимир Владимирович, дать поручение правительству по внесению изменений в постановление № 615 в части наделения субъектов Российской Федерации полномочий по определению порядка проведения торгов», — обратился к главе государства Минниханов.

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