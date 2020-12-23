Москва, 23 декабря 2020, 15:43 — REGNUM Процесс проведения капитального ремонта в регионах России в настоящее время в значительной степени зарегулирован. В этом вопросе регионы обладают незначительным объёмом полномочий. В этой связи необходимо дать субъектам РФ право проводить торги по капремонту. С таким предложением к президенту РФ сегодня, 23 декабря, в ходе заседания Госсовета РФ обратился руководитель рабочей группы Госсовета РФ по строительству, президент Татарии Рустам Минниханов.
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