Москва, , 15:42 — REGNUM Российские автолюбители назвали свой самый любимый цвет машины. Об этом 23 декабря сообщает издание «Известий» со ссылкой на исследование сервиса «Авто.ру».

Согласно исследованию, каждый четвертый респондент (25%) предпочитает автомобили чёрного цвета. На втором месте оказались машины белого цвета. Такие предпочтения у 15% опрошенных. Тройку самых любимых цветов замыкает синий оттенок (13%).

Далее в списке идут: красные (12%), зелёные (8%) и серые (8%) машины.

Что же касается самых непопулярных цветов, то это бежевый, золотой и розовый. Машины с такими оттенками предпочёл только каждый сотый опрашиваемый.

В опросе участвовали более 2 тыс. человек.

Напомним, согласно аналитическому отчёту компании Axalta, десятый год подряд самым распространенным цветом у новых автомобилей является белый. Машин такого цвета в мире насчитывается 38%.

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