Волхов, Ленинградская область, , 15:41 — REGNUM Группа «ФосАгро» с проектом по установке поста непрерывного автоматического контроля атмосферного воздуха в Волхове стала лауреатом XIII конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» в номинации «Лучшая программа в сфере экологии». Награда ФосАгро была вручена на торжественной церемонии, которая прошла в Общественной палате Российской Федерации.

Старейший конкурс социально ответственного бизнеса проводится ассоциацией крупнейших грантодающих организаций России «Форум Доноров». В 2020 году в проекте приняла участие 61 компания, 37 из них попали в итоговый рейтинг. На конкурс поступило рекордное количество заявок — 100. Цель конкурса — выявление лучших образцов социальных программ и распространение информации о корпоративной благотворительности и социальных инвестициях в бизнес-среде и обществе.

Пост, за который ФосАгро получила награду, был недавно открыт вблизи волховского производственного комплекса компании. В автоматическом режиме он ведет измерение температуры воздуха, абсолютного значения атмосферного давления, относительной влажности, скорости и направления ветра, а также массовых концентраций оксида азота, диоксида азота, аммиака, диоксида серы и оксида углерода. Данные с поста контроля воздуха будут в режиме реального времени поступать Единую дежурную диспетчерскую службу Волхова и систему «Умный город».

Сейчас пост работает в опытном режиме и заборы проб производятся четыре раза в сутки, но с его вводом в плановую эксплуатацию эта процедура будет проводиться каждые 20 минут. Стоимость проекта превышает 10 млн рублей, все расходы по приобретению и установке оборудования взяла на себя ФосАгро.

«Высокая оценка жюри конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности — 2020» — яркое свидетельство эффективности Стратегии устойчивого развития ФосАгро и результативности наших благотворительных проектов, прочно вписанных в программы социально-экономического развития регионов присутствия компании, — отметил генеральный директор АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Александр Гильгенберг. — Особенность проекта по установке поста контроля воздуха в Волхове состоит в том, что он был реализован в тесном взаимодействии с общественностью города».

Александр Гильгенберг подчеркнул, что забота об экологии является одним из важнейших приоритетов ФосАгро. Компания последовательно снижает воздействие на окружающую среду, ведет работу по сохранению естественных экологических систем, постоянно развивает экологический менеджмент. Ежегодно более 4 млрд рублей ФосАгро направляет на финансирование благотворительных и социальных проектов. А по итогам прошлого года объем финансирования по данному направлению составил более 9 млрд рублей. С началом пандемии коронавируса компания реализовала комплекс мер по защите трудового коллектива, созданию на производствах компании условий по воспрепятствованию распространению коронавирусной инфекции, поддержке медицинских учреждений в городах присутствия и направила на эти цели дополнительно более 3 млрд рублей.

Сейчас компания реализует амбициозную инвестиционную программу с объемом вложений более 28 млрд рублей по созданию в Волхове современного высокотехнологичного производства экологичных минеральных удобрений. Новые мощности создаются на основе наилучших доступных технологий и отвечают всем нормам природоохранного законодательства. Значение этого проекта для отрасли и экономики страны в целом подчеркивает тот факт, что проект вошел в число первых Соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), подписанных Министерством экономического развития.

В результате реализации инвестпроекта Волховский химический комплекс ФосАгро нарастит ежегодный выпуск товарной продукции более чем в 4 раза — с 200 до 860 тыс. тонн. Будет создано более 200 новых рабочих мест для специалистов высокой квалификации. Выход комплекса на проектную мощность намечен на 2023 год. В течение 5 лет после этого дополнительные налоговые поступления в бюджет составят порядка 3 млрд руб. Кроме того, в рамках подписанного в сентябре 2020 года между ФосАгро и Ленинградской областью Соглашения о сотрудничестве, ФосАгро направила дополнительные 130 млн руб. на финансирование социальных и благотворительных программ в регионе.