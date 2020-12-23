Черкесск, , 15:40 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выписано в связи с выздоровлением 84 пациента, проходивших лечение от COVID-19. Общее число сумевших справиться с болезнью достигло 12 820 человек, сообщили 23 декабря в федеральном оперативном штабе.

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В настоящее время в республике находятся на лечении в госпиталях 905 жителей региона. Остальные «активные» больные лечатся амбулаторно под контролем врачей. По данным минздрава региона, свободными остаются около 30% койко-мест в ковидных госпиталях.

За прошедшие сутки в Карачаево-Черкесии выявлен 91 случай заражения коронавирусом. Общее число носителей вируса достигло 14 396 человек. Не смогли справиться с болезнью и скончались 38 из них.

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