Майкоп, , 15:40 — REGNUM Житель Адыгеи обвиняется в хищении у индивидуального предпринимателя земель на сумму свыше 200 млн рублей. Злоумышленник предстанет перед судом, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По данным следствия, в 2014 году обвиняемый и его знакомый решили похитить у местного бизнесмена четыре земельных участка на общую сумму порядка 202 млн рублей. Для этого они изготовили подложный предварительный договор купли-продажи участков и подделали подписи собственника.

Затем они предъявили липовый договор в суде в качестве доказательства по гражданскому делу. В результате суд обязал предпринимателя передать имущество злоумышленникам.

Фигуранту предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Уголовное дело в отношении него передано в суд. Второй обвиняемый находится в международном розыске.

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