Москва, , 15:35 — REGNUM Большой десантный корабль проекта 11 711 «Петр Моргунов» официально передан АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в состав ВМФ России. Об этом 23 декабря сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что на верхней палубе корабля прошло торжественное построение экипажа и в ходе него был зачитан приказ Главнокомандующего ВМФ о приеме БДК в состав флота, а затем под гимн России на «Петре Моргунове» подняли Андреевский флаг.

С этого момента БДК вошел в состав ВМФ РФ. Корабль зачислен в состав 121-й бригады Северного флота и в ближайшее время совершит переход к месту несения службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября БДК «Петр Моргунов» проекта 11 711 завершил программу государственных испытаний и вернулся к причалу Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь»

Напомним, БДК проекта 11 711 «Петр Моргунов» предназначен для высадки десанта, перевозки оборудования, боевой техники и грузов в ближней и дальней морских зонах.

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