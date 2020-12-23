Грозный, , 15:29 — REGNUM В Чечне стартовала вакцинация населения от коронавируса. В ней приняли участие уже 130 человек. Об этом 22 декабря сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

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"Активно идет процесс вакцинации, за весь период с учетом пилотной поставки вакцины привиты около 130 человек», — приводит слова министра ИА «Чечня Сегодня».

Сулейманов также отметил, что эпидситуация по коронавирусу в Чечне — стабильная и контролируемая. Имеется запас лекарственных препаратов и средств защиты на две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне создано всего 14 центров для вакцинации населения в медучреждениях всех районов республики. Сделать прививку можно в любом удобном для жителя региона прививочном пункте.

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