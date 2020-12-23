Владикавказ, , 15:13 — REGNUM В Северной Осетии проходят лечение в ковидных госпиталях 1420 человека. Только у 390 пациентов из них подтвержден коронавирус. Такие данные привело 23 декабря министерство здравоохранения региона на своей странице в Instagram.

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За прошедшие сутки число госпитализированных увеличилось на 121 человека. Наибольшая нагрузка приходится на республиканскую больницу скорой помощи и на республиканскую клиническую больницу, где находятся соответственно 623 и 728 пациентов. В реанимациях этих медучреждений оказывают помощь 117 больным, находящимся в тяжелом состоянии. Среди госпитализированных есть 33 ребенка, у 16 из них подтвержден диагноз COVID-19.

⠀За все время пандемии в Северной Осетии, по данным минздрава на 23 декабря, коронавирус был выявлен у 11 396 человек, в том числе у 90 — за минувшие сутки. Смогли справиться с болезнью 10 765 пациентов. Не удалось спасти 88 жителей региона.