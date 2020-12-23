Тюмень, , 15:12 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 159 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 165 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 23 декабря коронавирусом заразились 22 084 человек. Выздоровели 20 703 человека, 190 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека более, чем днём ранее).