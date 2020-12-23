Самара, , 16:35 — REGNUM Руководство Самарской области готово выделять больше средств на решение проблемы с бездомными животными. Об этом 23 декабря сообщил председатель правительства региона Виктор Кудряшов на внеочередном заседании правительства Самарской области.

По информации департамента ветеринарии региона, в Самарской области находится около 24 тысяч безнадзорных животных. При этом, наиболее перспективным решением данной проблемы являются мероприятия по отлову, стерилизации, вакцинации и возвращению животных в их среду обитания.

На заседании была представлена областная госпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Самарской области на 2021 — 2030 годы», которая была разработана для организации комплексной системной работы в этом направлении.

Сообщается, что председатель областного Правительства поручил руководителю департамента ветеринарии Самарской области Вячеславу Ильичеву в 2021 году увеличить показатели по отлову безнадзорных животных. Кроме этого, он поручил провести совещания с владельцами приютов безнадзорных животных и уточнить их инвестиционные планы.

«Источник они получают очень серьезный, так как в регионе значительно увеличены расценки на отлов», — подчеркнул он и добавил, что значительная часть средств выделяется на содержание животных и это является важным ресурсом для развития приютов.

Он также заявил, что руководство области готово выделять больше средств, поскольку главным является — результат. Ведь, тогда проблема с бродячими животными будет решена быстрее и эффективнее, отметил он.

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