Москва, , 15:10 — REGNUM Ситуация со смертностью в России осложнена пандемией коронавирусной инфекции. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила 23 декабря на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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«Безусловно, распространение новой коронавирусной инфекции осложнило ситуацию со смертностью», — сказала Голикова.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 23 декабря, в России среди пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией скончался 52 461 человек. Всего зарегистрировано 2 933 753 случая заражения, при этом 2 343 967 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Голикова рассказала о подготовке предложений по решению проблемы с кредиторской задолженностью, накопленной за период пандемии.