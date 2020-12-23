Екатеринбург, , 15:00 — REGNUM 61,51% жителей Свердловской области прошли вакцинацию от гриппа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Вакцинация против гриппа Екатериньург.рф

В регионе прививку получили уже 2 569 777 человек. Большая часть из них — взрослые (1 613 011 человек, 92,7% от плана прививочной кампании), еще часть — дети (713 242 ребёнка, 93,7% от плана).

«Определена задача 65% охвата населения прививками против гриппа», — напомнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в регион прибыло уже более 6,5 тыс. доз вакцины «Спутник V» от коронавируса.

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