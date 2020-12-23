Москва, , 14:43 — REGNUM На сегодняшний день российским семьям с детьми до восьми лет выплачено уже почти 67 млрд рублей. Речь идёт об обещанном президентом России Владимиром Путиным подарке к Новому году в размере 5 тыс. рублей. Об этом сегодня, 23 декабря, на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Премьер-министр уточнил, что только за первые три часа после начала записи на предоставление выплат было подано более 150 тысяч заявок. Однако, по его словам, несмотря на большое количество посетителей сайта госуслуги, никаких технических проблем не возникло.

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«Понятно, почему так происходит. Люди хотят получить эти деньги перед Новым годом», — сказал президент России Владимир Путин, комментируя такой поток заявок.

Как сообщало ИА REGNUM, о выплатах к Новому году семьям с детьми до семи лет по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка президент России Владимир Путин заявил 17 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции.