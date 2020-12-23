Махачкала, , 14:42 — REGNUM Школьный автопарк Дагестана пополнят 66 автобусов, которые приобретены за счет средств федерального бюджета. Новый транспорт для подвоза учащихся поступит в общеобразовательные учреждения до конца 2020 года, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе минобрнауки региона.

Отмечается, что это уже вторая партия автобусов, закупленных для школ Дагестана в 2020 году: в сентябре на средства бюджета республики было приобретено 25 автомобилей. Если в предыдущие годы автобусы закупались для замены устаревшего транспорта, то в этом году они выделяются школам, которые впервые организуют подвоз учащихся.

«За три года мы закупили 396 школьных автобусов. Полностью обновили автопарк и обеспечили подвоз учащихся в школах, которые никогда ранее не имели транспорта. Работа в этом направлении будет продолжена», — отметила врио вице-премьера — министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова.

В ведомстве добавили, что школьный транспорт закупается по заявкам муниципалитетов. Главный критерий распределения новых автобусов — удаленность школ от мест проживания обучающихся.