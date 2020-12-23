Кемерово, , 14:42 — REGNUM Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв сегодня, 23 декабря, наградил коллективы медицинских организаций. Главврачи больниц получили медали, коллективы медорганизаций — Памятные адреса губернатора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Вы приняли на себя основной удар пандемии. Вы лечили людей в условиях предельной и запредельной физической и моральной нагрузки. И блестяще справились с этой задачей, — отметил глава региона. — Полная самоотдача и профессионализм врачей, медсестёр, бригад скорой помощи, работников поликлиник, студентов-медиков и всего персонала, работавшего в «красных зонах», позволили даже в самые пиковые периоды заболеваемости держать ситуацию под контролем. Вы — наши герои».

Так, Памятными адресами губернатора Кузбасса награждены коллективы 74 медицинских организаций региона, труд 25 главных врачей отмечен областными медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» 2-й и 3-й степеней, за мужество и самообладание при организации работы системы здравоохранения в условиях пандемии медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» 3-й степени награжден министр здравоохранения региона Михаил Малин.