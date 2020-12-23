Москва, , 14:41 — REGNUM В России семьям с детьми перед Новым годом сделаны выплаты на сумму около 67 млрд рублей. Об этом 23 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам главы правительства, по состоянию на сегодняшний день уже подано полмиллиона заявок. При этом их подача требуется только для тех семей, кто ранее не получал подобных выплат или хочет внести изменения в уже имеющуюся информацию.

Всего семьям с детьми до восьми лет уже сделаны выплаты на общую сумму около 67 млрд рублей.

«Эти средства получили семьи, в которых воспитывается свыше 13 млн детей, в их числе более 400 тысяч ребят, на которых были поданы новые заявления», — сказал премьер-министр.

Размер выплаты на одного ребёнка составляет 5 тыс. рублей.