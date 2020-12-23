Москва, , 14:41 — REGNUM Власти планируют создать в России более миллиона новых школьных мест к 2024 году. Об этом в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«Планируем к концу 2024 года создать 1 миллиона новых мест в школах, в том числе в рамках государственно-частного партнерства», — сказала Голикова.

По её словам, по состоянию на 1 декабря 2020 года доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет составила 90%, от 3 до 7 лет приблизилась к 100%.

При этом до конца 2020 года будут введены в оборот более 57 тысяч мест.