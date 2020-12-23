Москва, , 14:40 — REGNUM Власти Москвы намерены закупать все вакцины от COVID-19, которые будут зарегистрированы в России. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в интервью для передачи «Просто о сложном».

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«Мы будем приобретать все вакцины, которые будут официально зарегистрированы в Российской Федерации, которые будут поступать в гражданский оборот», — сказала Ракова.

Она уточнила, что столичные власти обеспечат за максимально короткий период времени вакцинацию максимального количества людей, которые проживают в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию населения от коронавируса.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, вакцинация будет осуществляться бесплатно и на добровольной основе. Первыми сделать прививку смогут медики и учителя.