Вашингтон, , 14:42 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 195 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 декабря сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 195 033 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 18 237 190.

Также сообщается, что за это же время в США свыше 3,4 тыс. пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 322 849.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено 190 519 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.