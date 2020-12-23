Москва, , 14:33 — REGNUM К акции «Ёлка желаний» присоединился глава фракции «Единая Россия в Госдуме Сергей Неверов, он снял с елки письма, написанные ребятами из Смоленской области, годом ранее он исполнил желания детей из трех областей: своего региона, Брянской и Кемеровской областей.

Так, Неверов снял с елки письма, написанные подростками областной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск», они просят об электрогитаре, планшете и компьютерном кресле.

«Электрогитара, удобное специальное компьютерное кресло и планшет для ребят из фонда «Дети-ангелы — Смоленск» с особыми потребностями. С огромным удовольствием исполню эти желания», — написал он в Instagram.

Неверов регулярно принимает участие в благотворительной акции.

«Алина из Смоленской области загадала планшет. Давид из Брянской области — встречу с Рамзаном Кадыровым (он как раз на Госсовете), а Ангелина из моей родной Кемеровской области загадала ремонт своей комнаты. Ну что ж, приступил к выполнению желаний!» — написал Неверов в Facebook годом ранее.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, всероссийская акция «Елка желаний» организована всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2019 году проект «Мечтай со мной» стал одним из победителей конкурса фонда президентских грантов.