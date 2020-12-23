Москва, , 14:32 — REGNUM В 2021 году более миллиона российских семей получат материнский капитал. Об этом в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит заседание обновлённого Госсовета – трансляция»

«Планируется, что в 2021 году материнский капитал получат более 1 миллиона наших семей», — сказала Голикова.

По её словам, власти проиндексируют размер маткапитала в 2021 году, в результате чего он составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго.