Кемерово, , 14:31 — REGNUM В Кемеровской области 60-летняя жительница Мариинска оштрафована на 15 тысяч рублей за несданный тест на COVID-19 после прибытия из Турции. Об этом ИА REGNUM сообщили в Мариинском городском суде региона.

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Уточняется, что женщина не смогла представить суду ни доказательств невозможности прохождения исследования и невозможности размещения их результатов в течение трёх календарных дней, ни доказательств уважительности причин невыполнения установленных требований.

«Женщина полностью признала вину в совершённом ею правонарушении», — уточнили в суде.