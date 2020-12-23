Москва, , 14:36 — REGNUM По итогам ноября 2020 года Россия стала шестой среди европейских стран по количеству проданных автомобилей сегмента LCV (лёгкие коммерческие автомобили). Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Первое место среди европейских стран по реализации лёгких коммерческих автомобилей заняла Франция. В ноябре там было продано 36 067 таких автомобилей. Это на 3,8% меньше, чем год назад.

На втором месте находится Германия, где за ноябрь 2020 года было продано 28 687 машин сегмента LCV, что на 6,2% больше по сравнению с ноябрем прошлого года. Тройку лидеров замыкает Великобритания. В ноябре текущего года на британском авторынке было куплено 28 541 лёгкий коммерческий автомобиль — на 8,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

На четвёртом и пятом местах в рейтинге соответственно оказались Италия (18 200 ед.; +10,3%) и Испания (15 631 ед.; — 8,1%).

Напомним, в ноябре 2020 года в Европе было продано 139 458 коммерческих автомобилей — на 0,5% меньше, чем в ноябре прошлого года.

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