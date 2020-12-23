Москва, , 14:29 — REGNUM Несмотря на пандемию коронавируса, в 11 регионах РФ наблюдается естественный прирост населения. Об этом в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«Даже сейчас, в таких непростых условиях, которые связаны с ковидом, по оперативным данным Росстата на 20 декабря, 11 регионов страны демонстрируют естественный прирост населения», — сказала Голикова.

Она также рассказала о снижении уровня смертности по ряду причин, несмотря на осложнение ситуации из-за коронавируса.