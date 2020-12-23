Москва, , 14:56 — REGNUM Жительница Самарской области стала одной из победительниц всероссийского конкурса «Лидер XXI века». Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Лидер XXI века». Жительница г. Отрадного Самарской области Марина Абрамова стала победителем в номинации «Лидер детского/молодежного общественного объединения» (16−17 лет).

Сообщается, что в 2020 году этот конкурс проходил в несколько этапов. С июня по август определялись победители регионального этапа. А финал проходил в онлайн-формате. Для конкурсантов было проведено обучение по развитию лидерских качеств. Затем участники решали задания по конфликтным ситуациям.

Отмечается, что Марина Абрамова является активистом молодежного объединения «Изнанка», координирует различные проекты и участвует в акциях. Она является автором онлайн-курса про здоровый образ жизни «На страже здоровья».

Сообщается, что Самарская область стала лидером по числу финалистов конкурса «Лидер XXI века»: в финале участвовало десять местных жителей, а в региональном этапе приняли участие 53 человека.

Кроме этого были определены победители в следующих номинациях:

Лидер детского/молодежного общественного объединения (14−15 лет): Рослякова Карина из Республики Марий Эл;

Лидер молодежного общественного объединения (18−23 лет): Симонова Александра из Челябинской области;

Руководитель детского/молодежного общественного объединения (18−23 лет): Хасанова Мадина из Чечни;

Лидер молодежного общественного объединения (24−30 лет): Рыбакова Александра из Чувашии;

Руководитель детского/молодежного общественного объединения (24−30 лет): Болычевская Марина из Оренбургской области.

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