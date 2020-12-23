Москва, , 14:21 — REGNUM Басманный суд Москвы продлил срок ареста начальнику отдела МВД России по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаеву по уголовному делу о терактах в московском метро весной 2010 года. Полковник полиции останется под стражей до 4 апреля 2021 года, пишет ТАСС.

Напомним, Исаев был задержан и арестован в конце ноября текущего года. По данным следствия, он был участником преступного сообщества «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в 2009—2010 годах предоставлял его руководителям информацию о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях в отношении незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, как считает следствие, Исаев не раз лично перевозил по территории Дагестана руководителей структурных подразделений преступного сообщества, а также доставил на автостанцию смертницу для ее выезда в Москву и совершения там теракта. Свою вину полицейский не признает.

Напомним, в результате двух терактов в московском метро 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» погибли 39 человек, более ста — получили ранения.

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