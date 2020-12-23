Челябинск, , 14:19 — REGNUM В Челябинске 46-летняя жительница региона отдана под суд. Ей вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Следователи полагают, что днём 14 июля эта гражданка управляла автомашиной «ВАЗ 21 112» и возле дома № 471 «г» на ул. Новой наехала на женщину и её внучку, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Девочка не пострадала, а её бабушка скончалась на месте.

Обвиняемая признала за собой вину. По уголовному делу заявлены гражданские иски в целом на 3 млн рублей. Автомашина и счета гражданки арестованы. Дело против неё рассмотрит Курчатовский районный суд.