Москва, , 14:18 — REGNUM Иностранным туристам, в том числе из России, оплатившим новогодние ужины в отелях Турции, деньги будут возвращены, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции 23 декабря.

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По словам главы АТОР, порядок возврата денег за новогодний ужин в данный момент обсуждается: деньги туристам вернут либо прямо в отелях, либо по прилёту в Россию.

При этом Ломидзе отметила, что несмотря на это, российские туристы не аннулируют новогодние туры в Турцию. Снижение продаж наблюдается, но это единичные случаи.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции вводят комендантский час. Он начнется в 21:00 31 декабря до 05:00 4 января.

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