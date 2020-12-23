Курск, , 14:21 — REGNUM 182 носителя коронавируса выявлено в Курской области 23 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано три летальных исхода.

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Всего в Курской области подтвердили 19 тыс. 328 случаев заражения инфекцией. Завершили лечение выздоровлением 17 тыс. 512 человек, в том числе 17 пациентов выписаны за сутки. От тяжёлой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, скончались ещё три человека, таким образом, в регионе зарегистрировано 275 летальных исходов.

В больницах и стационарах с подтверждённым положительным тестом на коронавирус и пневмониями находится 1479 человек, из них 136 на ИВЛ.