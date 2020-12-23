Томск, , 14:12 — REGNUM По состоянию на 23 декабря в Томской области коронавирус выявлен у 22 925 человек, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 189 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной администрации.

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Выздоровели 204 человека. Общее число выздоровевших в Томской области по состоянию на 23 декабря — 18 387 человек.

Напомним, 22 декабря в Томской области коронавирус был выявлен у 192 человек, выздоровели 227 человек.

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