Барнаул, , 14:12 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин «Единая Россия» в интервью корреспонденту ИА REGNUM заявил, что скептически относятся к возможности распространения коронавирусной инфекции через предметы и вещи, в частности, новогодние подарки:

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«Поверхности предметов не являются значимым резервуаром вируса, который представляет опасность лишь в составе воздушно-капельной смеси, попадающей в дыхательные пути. Да, in vitro коронавирус может сохраняться на поверхностях до суток и больше, но в реальных условиях внешней среды вирус гораздо менее долговечен. Поверхности подарков отнюдь не являются благоприятной средой для жизнедеятельности вируса, колонизация их вирусными частицами невозможна.

Самостоятельно и целенаправленно распространяться от предметов вирусные частицы не могут. Случайным образом попадая на поверхности, вирус постепенно инактивируется и рассеивается. Опасность заразиться в итоге является минимальной и полностью исключается при соблюдении обычных правил гигиены».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что переносчиком коронавируса может стать внушительный перечень различных игрушек, подарков и новогодних аксессуаров, известили опрошенные агентством «РИА Новости» врачи. В частности, было заявлено, что на картонных поверхностях вирус способен сохраняться сутки, на пластиковых и металлических — на срок до трех дней.