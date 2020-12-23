Самара, , 14:14 — REGNUM Самарская область несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку к концу года выходит на сто процентное исполнение национального проекта «Здравоохранение». Об этом 23 декабря сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян в эфире канала «Россия 24».

По его словам, в первую очередь это касается обновления, модернизации системы здравоохранения по таким социально важным профилям как сердечно-сосудистые заболевания, онкология и детское здравоохранение. Было закуплено все необходимое оборудование, поставлены компьютерные томографы. Кроме этого были смонтированы три линейных ускорителя в онкологическую службу: два — в областной онкологический диспансер и один в КБ № 5 г. Тольятти. В больницу им. Середавина поставлено высокоточное нейрохирургическое оборудование.

«Это последний писк нейрохирургической техники», — заявил Бенян и добавил, что это оборудование уже работает.

Она также сообщил, что в регионе были построены и сдаются 32 фельшерско-акушерских пункта (ФАП). Причем в начале года было запланировано строительство 26 таких пунктов, но за счет средств экономии на торгах, деньги были направлены на увеличение количества ФАПов. Также сдаются три офиса врачей общей практики. Все работы будут завершены в срок.

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