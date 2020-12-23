Грозный, , 14:06 — REGNUM В Чечне появился единственный в России храмовый комплекс, на территории которого расположены мечеть и церковь. Его открытие состоялось сегодня, 23 декабря, в городе Грозном, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Новый православный храм назван в честь Преподобного князя Даниила Московского. Он вмещает в себя до 200 прихожан. На 200 молящихся также рассчитана и мечеть, которой присвоили имя ветерана Великой Отечественной войны, Героя СССР Мовлида Висаитова.

Духовный комплекс расположен на территории 46-й отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения. Он является символом единения представителей разных конфессий. Финансирование объекта велось за счет средств Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

В торжественной церемонии открытия комплекса приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров и главнокомандующий войсками Национальной гвардии РФ Виктор Золотов.