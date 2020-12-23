Грозный, 23 декабря 2020, 14:06 — REGNUM В Чечне появился единственный в России храмовый комплекс, на территории которого расположены мечеть и церковь. Его открытие состоялось сегодня, 23 декабря, в городе Грозном, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
Новый православный храм назван в честь Преподобного князя Даниила Московского. Он вмещает в себя до 200 прихожан. На 200 молящихся также рассчитана и мечеть, которой присвоили имя ветерана Великой Отечественной войны, Героя СССР Мовлида Висаитова.
Духовный комплекс расположен на территории 46-й отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения. Он является символом единения представителей разных конфессий. Финансирование объекта велось за счет средств Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
В торжественной церемонии открытия комплекса приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров и главнокомандующий войсками Национальной гвардии РФ Виктор Золотов.