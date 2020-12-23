Стокгольм, , 14:08 — REGNUM Вакцинация населения Швеции от COVID-19 начнется в воскресенье, 27 декабря. Об этом во время пресс-конференции заявила министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен.

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«После этого в течение нескольких недель количества доз вакцин хватит, чтобы привить все население и даже больше», — подчеркнула министр.

Первая партия ковид-вакцины Pfizer/BioNTech будет включать 9 750 доз, сообщается на сайте правительства. В период с 28 декабря по 3 января объемы поставок возрастут до 80 000 доз в неделю.

По словам министра Халленгрен, вакцинация начнется преимущественно в домах престарелых, что соответствует приказу Агентства общественного здравоохранения.

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