Тюмень, , 14:04 — REGNUM В Тюменскую область приходят морозы. По прогнозу Тюменского ЦГМС с 24 декабря в регионе начинается период с низкими температурами, превышающими — 30 градусов по Цельсию, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России.

24 декабря резко понизится температура в Уватском районе до — 29 градусов. 25 декабря на всей территории области — до — 31 градуса, при прояснении до — 37 градусов. 26 декабря в ночные часы при прояснении местами до — 35 градусов.

Спасатели прогнозируют опасные ситуации на дорогах, аварии на электросетях в связи с перенапряжением, а также обморожения у неутеплённых граждан.