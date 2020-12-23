Курск, , 14:05 — REGNUM Официальный старт новогодним торжествам дали в Курске Дед Мороз и Снегурочка. Волшебные персонажи зажгли главную новогоднюю ёлку на Театральной площади, сообщает пресс-служба администрации региона.

Новогодних гостей вечером 22 декабря встречали губернатор Курской области Роман Старовойт и глава города Виктор Карамышев. Они доложили, что областной центр готов к праздникам — на Театральной площади установлены светодиодные арт-объекты, работает Губернский каток, во всех микрорайонах наряжены ёлки и сверкают гирлянды. Дед Мороз зажёг огни на главном новогоднем дереве.

В новогоднюю ночь у драмтеатра планируется установить большой телеэкран, на котором будет транслировать различные поздравления.