Новосибирск, , 14:03 — REGNUM В Новосибирске ночью и днём 24 декабря сохранятся неблагоприятные метеоусловия: снег, поземка, ухудшение видимости при осадках до 1−2 км, местами до 500 м и менее, на дорогах — снежные заносы, гололедица. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Завтра ночью, 24 декабря, в городе ожидается до — 12 °C, днём до-7°С.

В пятницу, 25 декабря, температура ночью −23…−25°С, днём −21…−23°С с понижением в течение дня до −28…−30°С, ветер западный с переходом на северный, 5−10 м/с. Ночью небольшой, местами умеренный снег.

В субботу, 26 декабря, температура ночью составит −33…−35°С, местами −37…−39°С, днём −33…−35°С, местами −37…−39°С, ветер северный 2−7 м/с. Без осадков.