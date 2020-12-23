Москва, , 14:09 — REGNUM В 2021 году, вероятнее всего, произойдет рост цен на туристические поездки. Такой прогноз 23 декабря сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, в ассоциации подготовили три сценария развития туриндустрии в 2021 году — оптимистический, умеренный и пессимистический. И каждый из них предусматривает неизбежный рост цен.

«При оптимистичном сценарии, когда возникает конкуренция с выездными направлениями и внутри регионов, цены будут повышены незначительно — на 10%. При умеренном сценарии рост цен составит от 10% до 15%. При пессимистичном сценарии картина будет рваной — премиальный сегмент будет повышать цены, бюджетный не будет, а эконом-сегмент будет подстраиваться под рынок. Но в 2021 году цены точно будут пересмотрены, потому что покрыть за счет продаж 2020 года все убытки невозможно», — сказала Ломидзе.