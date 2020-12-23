Ижевск, , 13:58 — REGNUM В министерстве социальной политики и труда Удмуртии прокомментировали слова одной из чиновниц в адрес пользователя социальных сетей. Её высказывания в министерстве сочли некомпетентными, такое общение с жителями республики недопустимо.

Отмечается, что ранее она работала в администрации Селтинского района, в настоящее время является сотрудницей комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Селтинского района.

Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, под чьим ведомством находится КЦСОН, заявило, что такое общение с жителями недопустимо. Рассматривается вопрос об увольнении сотрудницы.

«Приносим извинения от лица министерства. Подобная ситуация станет поводом для дополнительной внутренней работы со служащими организаций, подведомственных минсоц УР, в части общения с гражданами», — заверили в региональном ведомстве, добавив, что сейчас рассматривается вопрос увольнения этой сотрудницы.

«За счет средств бюджета Удмуртской Республики обеспечиваются новогодними подарками дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети из многодетных малообеспеченных семей (наличие зеленого удостоверения), дети-инвалиды и дети, находящиеся под опекой (попечительством) и на воспитании в приемных семьях в возрасте от 3-х лет до 13 лет включительно. Подарки выдают в комплексных центрах социального обслуживания населения по месту жительства. В 2020 году их получат более 44 тысяч ребят, проживающих в республике», — заключили в министерстве.

ИА REGNUM напоминает, ранее в сообществе «Отзывы, Ува» одна из пользовательниц задала вопрос о новогодних подарках для детей из малоимущих и неполных семей. В ответном комментарии чиновница спросила: «Детей для государства что-ли рожали? Все каких-то денег ждут, подарков». Также она посоветовала самостоятельно обеспечивать детей. Позднее комментарий был удален.

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Напомним, осенью 2018 года на Урале бывшая директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила молодым людям, что государство не просило их родителей рожать.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодёжи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что «нам государство всё должно». Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», — сказала Глацких. Позднее с госслужбы она была уволена, однако это не помешало ей открыть школу художественной гимнастики в Екатеринбурге.

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