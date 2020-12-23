Москва, , 13:56 — REGNUM Акция «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной» началась в в первые дни декабря: более 10 тысяч открыток уже разобрали исполнители в разных частях страны. По сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось более чем в два раза — с 12 до 26 тысяч. Все разобранные мечты будут исполнены до 28 февраля 2021 года.

В рамках «Елки желаний» исполняются мечты ребят от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или тех, чьи заболевания угрожают жизни, а также сирот и детей из малообеспеченных семей. Стать волшебником и подарить ребенку мечту может любой житель России — снять шар с пожеланием в своем регионе можно на сайте елкажеланий.рф.

В 2018 году президент России Владимир Путин стал основоположником доброй традиции исполнять желания особенных детей, исполнив мечты сразу пятерых участников акции с состоянием здоровья угрожающим жизни. С тех пор Президент ежегодно запускает всероссийскую акцию «Елка желаний» и становится примером для тысяч граждан нашей страны. В этот раз на онлайн-марафоне #Мывместе Владимир Путин удаленно снял с «Елки желаний» открытки 9-летнего Дмитрия из Челябинска, который мечтал побывать на Красной площади и увидеть, где работает Глава государства, и 10-летнего Александра из Тулы, мечта которого — обнять живую панду — исполнилась 19 декабря.

Ежегодно сотни волшебных елок устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. Дважды — в 2018 и 2019 годах — акция проходила перед заседанием Государственного Совета. В этом году она также пройдет онлайн. По примеру главы государства желания детей-подопечных акции воплощают тысячи людей по всей стране: федеральные министры, руководители госкорпораций, титулованные спортсмены, телеведущие, артисты и просто неравнодушные граждане.

С каждым годом участников волонтерских проектов подобных «Елке желаний» становится всё больше — 2020 год стал особенным этапом формирования культуры взаимопомощи в нашей стране.

На «Елку желаний» принимаются материальные и нематериальные мечты, однако есть несколько ограничений. В открытках не могут быть указаны заявки, связанные с лечением, проведением капитального ремонта, приобретением животных, средств реабилитации, недвижимости или транспорта. Исполнение мечты для детей — это, в первую очередь, позитивные эмоции, дух волшебства и надежды, которые так важны для выздоровления и поддержания состояния здоровья.

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