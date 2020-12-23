Варшава, , 13:59 — REGNUM За истекшие сутки в Польше был выявлен 12 361 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом и потому их общее число превысило 1,266 млн. Об этом 23 декабря сообщает агентство РАР со ссылкой на минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 226 883.

Также сообщается, что за это же время в Польше от COVID-19 скончались 472 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 26 255.

В тоже время уточняется, что на сегодняшний день в стране было проведено 6 735 480 тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Польше было выявлено 7192 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.