Владикавказ, , 13:54 — REGNUM В Северной Осетии запланирована реставрация и благоустройство восьми воинских захоронений. Работы будут выполнены в 2021 году в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы», сообщили в пресс-службе главы субъекта.

Планы на будущий год обсудили на заседании рабочей группы в правительстве региона 22 декабря. Было сказано, что реставрационные работы пройдут во всех районах республики, в том числе на братских могилах в городе Ардоне, селах Майрамадаг, Карман-Синдзикау, Средний Урух, Дарг-Кох и Батако, а также в поселках Любы Кондратенко и Алханчурт.

Как отметили в правительстве Северной Осетии, в 2020 году в регионе было отреставрировано и благоустроено 17 воинских захоронений, несмотря на то, что было запланировано всего 15. На эти цели было направлено около 19 млн рублей, в том числе 93% — из федерального бюджета, и еще 7% — из республиканского.