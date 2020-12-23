Уфа, , 13:56 — REGNUM Туман, снег и гололед ожидаются в Башкирии. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ближайшие стуки в республике ожидается гололед и небольшой снег, на некоторых дорогах гололедица. Температура воздуха ночью может опуститься до — 20 °C, а днем столбик термометра может упасть до отметки — 12 °C.

Отмечается, что на некоторых автодорогах региона ночью и утром ожидается туман при видимости до 1 км. Спасатели рекомендуют водителями быть очень внимательными и острожными.

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