Горно-Алтайск, , 13:51 — REGNUM На Алтае за прошедшие сутки выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 57 случаев. Об этом сообщил оперштаб региона.

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«COVID-19 подтвердился у 34 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у 14 жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у десяти жителей Турочакского района, в том числе у одного ребёнка; у восьми жителей Онгудайского района; у семи жителей Шебалинского района, в том числе у трёх детей; у семи жителей Чемальского района, в том числе у четырёх детей; у пяти жителей Улаганского района, в том числе у трёх детей; у пяти жителей Чойского района, в том числе у одного ребёнка; у одного жителя Кош-Агачского района. В 63 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у трёх человек — симптомы пневмонии», — говорится в оперативном сообщении.

За это же время выздоровели 60 пациентов, двое скончались.

Всего на Алтае выявлен 13 331 случай заражения коронавирусом, 145 пациентов скончались, выздоровели 12 597 человек.