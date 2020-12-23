Москва, , 14:04 — REGNUM В России может вырасти доля туристов, которые будут отдавать предпочтение не путевкам, а самостоятельным поездкам на отдых в личном транспорте. Об этом 23 декабря рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Будут ли развиваться события в этом направлении или нет зависит от того, насколько эффективно страны смогут бороться с пандемией коронавирусной инфекции. Если вакцинация не даст ожидаемого эффекта и спад заболеваемости будет происходить медленно, туристы будут опасаться ездить на самолетах, автобуса и поездах, отдавая предпочтение личному автомобилю, спрогнозировала исполнительный директор АТОР.

«Даже наши самые смелые туристы, которые готовы поехать всегда и везде, они все равно задают вопрос, а будет ли чисто в гостинице, а что будет в самолете, а как дезинфицируется автобус. В этой связи мы полагаем, что будет увеличиваться доля самостоятельного автомобильного туризма и это затронет не только внутренний рынок, но и выездной в той степени, в которой он будет открываться. Понятно, что на машине на Кубу никто не поедет. Но как только появится возможность каких-то ближайших приграничных стран, теоретически даже Турции, доля автомобильного самостоятельного туризма будет увеличиваться», — сказала Ломидзе.

Что касается России, то в случае роста самостоятельного автомобильного туризма, начнет развиваться придорожная инфраструктура, поскольку этот вид бизнеса станет более прибыльным, чем сейчас, считает представитель АТОР.

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