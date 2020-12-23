Москва, , 13:44 — REGNUM Добровольцам, которые принимают участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, больше не будут вводить плацебо. Формат проведения испытаний будет изменён по решению Министерства здравоохранения РФ. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Минздрав разрешил остановить, кажется, на вчерашний или на сегодняшний день, набор [добровольцев для введения плацебо] в связи с тем, что там всё доказано, а пандемия идёт, и плацебо — это совсем нехорошо», — пояснил в беседе с РИА Новости Гинцбург.

Глава центра отметил, что многие из тех добровольцев, кто получил плацебо, выявили это с помощью анализов и ввели настоящую вакцину от коронавирусной инфекции.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» защищает и от нового штамма SARS-CoV-2, выявленного в Великобритании.

Планируется, что уже к 2021 году производственные площадки в России смогут выпустить такое количество доз вакцины «Спутник V», чтобы покрыть потребности страны в этом препарате.

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