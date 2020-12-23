Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM Количество преступлений, связанных с мошенничеством, выросло в разы. Почему стало так много подобных преступлений и влияет ли пандемия на число таких преступлений, объяснила корреспонденту клинический психолог Елена Ковальчук.

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По данным Петростата, основной скачок преступности в Петербурге дали случаи мошенничества — таких преступных проявлений в январе — ноябре 2020 года стало больше в 3,2 раза по сравнению с теми же месяцами 2019 года.

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Есть несколько причин того, почему мошенничество сейчас перешло к такому подъему, считает психолог. Первая причина на поверхности: не всё население поспевает за современными технологиями. Часто говорят о пожилых людях как важной мишени для мошенников ‑ и это правда, но на их удочку попадаются все возрастные группы. Тут скрыта следующая причина, уже не столь явная.

«Для человеческой психики нужно определенное время, чтобы адаптироваться к новым условиям и выстроить систему распознавания: свой-чужой. А в ситуации, когда по факту приходится перестраивать эту систему практически каждый день, ибо новые уловки появляются «со скоростью света», люди просто не в состоянии поспеть за «новыми тенденциями» в технологиях обмана. Люди продолжают становиться жертвами спекуляций, про которых так много говорят — включая звонки «ваш сын попал в ДТП, срочно нужны деньги, а то он сядет надолго», или от якобы банковских сотрудников, жаждущих как можно быстрее спасти вас от кражи денег, а на самом деле отобрать ваши последние средства без малейшего зазрения совести. «Легенды» и подходы меняются, и люди просто не успевают адаптировать к ситуации свою внутреннюю систему защиты», — объясняет психолог.

По мнению Елены Ковальчук, влияние пандемии на повышение успешности мошеннических действий очевидно. В чем же тут дело? Люди в течение 2020 года находятся в длительном и по сути непреходящем стрессе: постоянная тревога в связи с угрозой заражения, экономическая нестабильность, и в целом — неопределенность будущего. Такой стресс истощает силы организма и снижает критичность мышления.

«В результате мы видим, как человек, ранее относившийся гораздо бдительнее к возможным мошенническим действиям в свой адрес, оказывается по факту беззащитен. Он ведёт себя, с его точки зрения, глупо, в чем корит себя: «Ну как я мог попасться на эти уловки!» Такие жалобы я слышала не раз. Но тут надо понимать, что дело не в глупости людской, а именно в снижении критичности мышления — в связи с усталостью из-за длительного пандемического стресса, и, как результат, снижения критичности — повышенной внушаемости!», — говорит психолог. Этим состоянием общества с готовностью пользуются мошенники.