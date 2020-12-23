Ульяновск, , 13:42 — REGNUM В Ульяновской области на заседании Законодательного собрания региона сегодня, 23 декабря, поддержано введение ответственности за выход граждан на лёд во время ледостава и ледохода. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно законопроекту, который был вынесен на рассмотрение депутатов, речь идёт о введении административной ответственности для граждан за выход на лёд в период ледостава и ледохода в местах, где выставлены запрещающие знаки, аншлаги, шлагбаумы. Предложенные штрафные санкции составляют от 500 до 1000 рублей, при повторном правонарушении — 3000 — 5000 рублей.

Документ разработан администрацией губернатора Ульяновской области. Власти отмечают, что каждый год на воде гибнут свыше 40 человек, спасателям и случайным прохожим удаётся спасти ещё сотню жителей.

Депутаты поддержали чиновников, высказав мнение, что введение штрафов повысит ответственность и сознательность граждан.

Спасатели напоминают, что с наступлением низких температур повышается риск чрезвычайных происшествий на водоемах. Многие забывают, что выход на лед водоема всегда опасен, обычно первыми идут его испытывать на прочность дети и любители зимней рыбалки. В Ульяновске в этом году уже пришлось спасать любителя фигурного катания, который катался по неокрепшему льду и провалился в полынью.