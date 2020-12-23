Гуанчжоу, Китай, , 13:40 — REGNUM В административном центре южно-китайской провинции Гуандун, городе Гуанчжоу, открылась еще местная секция Государственного центра респираторной медицины. Как сообщает 23 декабря Синьхуа, центр, в соответствии с решениями Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, принятыми в июле текущего года, создается на основе Первой больницы при Гуанчжоуском медицинском университете и Больнице китайско-японской дружбы, который расположен в Пекине.

Первая секция центра была запущена в китайской столице в конце июля. Специалисты в Гуанчжоу планируют сосредоточиться на исследованиях респираторных заболеваний, связанных с инфекциями, онкологией, хронической обструкцией легких, астматическими проявлениями и другими болезнями системы дыхания.

Почетным директором секции центра в Гуанчжоу назначен академик Академии инженерных наук Китая Чжун Наньшань, являющийся ведущим в КНР специалистом в области вирусологии.