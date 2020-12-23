Ёнин, , 13:42 — REGNUM На одной из ферм по выращиванию уток в южнокорейском городе Ёнин провинции Кёнгидо обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

По их словам, это двадцатый случай заражения домашней птицы.

Известно, что, в связи с подтверждением высокопатогенного штамма, на птицефермах, расположенных в радиусе трех км, фермерам необходимо уничтожить все поголовье.

Как сообщало ИА REGNUM, после вспышки птичьего гриппа в Южной Корее зафиксировали рост цен на мясо птицы.

Читайте также: В Южной Корее зафиксировали рост цен на мясо птицы